Казахстан вернул в Узбекистан и Туркменистан 60 тонн заражённых томатов

Казахстан в 2024 году вернул в Узбекистан и Туркменистан 60 тонн заражённых томатов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет госинспекции в АПК МСХ РК.

Сообщается, что в текущем году через фитосанитарные контрольные посты, расположенные в Туркестанской области, импортировано 15 тысяч тонн томатной продукции. По причине нарушения фитосанитарных требований (отсутствие фитосанитарного сертификата, маркировки) в страну-экспортёра возвращена 29 тонн томатов.

"В целях выявления скрытой заражённости продукции каждая партия томатов, баклажанов, сладкого перца, завезённая из других стран, прошла соответствующую карантинную фитосанитарную экспертизу (ПЦР), в результате которой был выявлен "вирус коричневой морщинистости плодов томатов". По причине заражённости продукции возвращено в Туркменистан 56,1 тонны, а в Узбекистан 4,2 тонны томатов", – сообщили в комитете.

С начала 2024 года на пунктах фитосанитарного контроля возвращено 497 тонн импортной подкарантинной продукции, не соответствующей фитосанитарным требованиям.