Движение по нескольким трассам перекрыли в ВКО

В Восточно-Казахстанской области для обеспечения безопасности дорожного движения перекрыли несколько трасс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"В связи с тяжёлыми горными условиями на Осиновском перевале введено ограничение движения для грузового транспорта с прицепами и полуприцепами на дороге "Усть-Каменогорск - Алтай - Катон-Карагай - Рахмановские ключи" с 46 по 66 километры (участок от поворота на село Северный до поворота на город Серебрянск)", - сообщили в "КазАвтоЖоле".

Кроме того, ограничение для машин с прицепом и полуприцепом введено на трассе "Усть-Каменогорск - Риддер - граница РФ" (94-104 километры), участок от села Бутаково до Риддера. Ограничение будет действовать на протяжении всей зимы ежедневно с 21:00 до 6:00.