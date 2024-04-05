Движение ограничено по девяти трассам в Казахстане

О паводковой ситуации на дорогах республиканского значения сообщили в нацкомпании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

"По состоянию на 13:00 5 апреля в связи с потеплением и резким таянием снега на дорогах международного и республиканского значения зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть, на шести участках общей протяжённостью 4 040 метров в пяти областях (Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской и СКО)", - сказано в сообщении.

Ограничение движения распространяется на девять трасс республиканского значения в шести областях - Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской, Мангистауской и СКО на протяжённости 534 километра.

На данный момент на республиканских дорогах задействовано 764 единиц техники и 1 844 человек.