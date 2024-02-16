Движение нескольких пригородных автобусов приостановили в Астане
Сегодня, 08:48
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Сегодня, 08:48Сегодня, 08:48
48Фото: baigenews.kz
В Астане приостановлено движение нескольких пригородных автобусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "City Transportation Systems"
"В связи с ухудшением погодных условий, временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 305, 308, 309, 310, 312, 315, 316, 317, 327, 328, 329", - говорится в сообщении.
Отмечается, что остальные пригородные маршруты - на линии.
Также в компании сообщили, что из-за погоды маршрут №59 перестал курсировать по Астане.
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