Движение нескольких пригородных автобусов приостановили в Астане

В Астане приостановлено движение нескольких пригородных автобусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "City Transportation Systems"

"В связи с ухудшением погодных условий, временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 305, 308, 309, 310, 312, 315, 316, 317, 327, 328, 329", - говорится в сообщении.

Отмечается, что остальные пригородные маршруты - на линии.

Также в компании сообщили, что из-за погоды маршрут №59 перестал курсировать по Астане.