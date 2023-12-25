Движение на республиканских трассах закрыли в двух областях Казахстана

Движение на участках автодорог республиканского значения в Акмолинской и Павлодарской областях закрыто из-за гололёда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата города Астаны.

"25.12. с 10-00 в связи с ухудшением погодных условий (гололёд) закрыто движение на автодороге республиканского значения "Астана-Ерейментау-Шидерты 16-200 км" участок "от города Астана-гр.Павлодарской области" для всех видов транспортных средств. В Павлодарской области участок автодороги "Астана-Ерейментау-Шидерты" участок от поселка Шидерты до гр.Акмолинской области, - говорится в сообщении.

На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 309 единиц техники. За выходные дни было зарегистрировано 10 ДТП.