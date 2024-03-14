Движение авто ограничили на 12 трассах в Казахстане

По состоянию на 22:00 введено ограничение движения транспорта на 12 дорогах республиканского значения в четырёх областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

В Алматинской области из-за снегопада и ограничения видимости закрыты семь трасс протяжённостью 589 километров:

1. "Подъезд к турбазе Алма-Тау" (для грузовых и общественных видов автотранспорта);

2. "Алматы-Шелек-Хоргос" - от посёлка Байсерке до развязки Чунджа;

3. "Алматы-Ташкент-Термез" - от посёлка Жанакурылыс до границы Жамбылской области;

4. "Алматы-Усть-Каменогорск" - Экопост-Конаев;

5. "Екатеринбург-Алматы" - от села Курты до посёлка Шамалган;

6. "Алматы-Кокпек-Коктал-Хоргос" - между сёлами Шелек и Шонжы;

7. "Кокпек-Кеген-Тюп" - перевал Аласа - село Кеген.

(для всех видов автотранспорта)

В Восточно-Казахстанской области в связи с риском самопроизвольного схода снежных лавин ограничено движение по дороге "Усть-Каменогорск - Алтай - Улкен Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи" - от села Ушановское до города Алтай.

В Жамбылской области перекрыты два участка дороги "Алматы - Ташкент - Термез" общей протяжённостью 150 километров - от границы Алматинской области до Кордая и между сёлами Кенен и Кайнар.\

В области Жетысу также закрыты две дороги:

1. "Алматы - Усть-Каменогорск" - между Конаевым и Талдыкорганом;

2. "Сарыозек - Коктал" - перевал Алтын Емель.

На дорогах республиканского значения задействовано 352 единиц техники и 372 человек.