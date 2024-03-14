Движение авто ограничили на 12 трассах в Казахстане
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По состоянию на 22:00 введено ограничение движения транспорта на 12 дорогах республиканского значения в четырёх областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
В Алматинской области из-за снегопада и ограничения видимости закрыты семь трасс протяжённостью 589 километров:
1. "Подъезд к турбазе Алма-Тау" (для грузовых и общественных видов автотранспорта);
2. "Алматы-Шелек-Хоргос" - от посёлка Байсерке до развязки Чунджа;
3. "Алматы-Ташкент-Термез" - от посёлка Жанакурылыс до границы Жамбылской области;
4. "Алматы-Усть-Каменогорск" - Экопост-Конаев;
5. "Екатеринбург-Алматы" - от села Курты до посёлка Шамалган;
6. "Алматы-Кокпек-Коктал-Хоргос" - между сёлами Шелек и Шонжы;
7. "Кокпек-Кеген-Тюп" - перевал Аласа - село Кеген.
(для всех видов автотранспорта)
В Восточно-Казахстанской области в связи с риском самопроизвольного схода снежных лавин ограничено движение по дороге "Усть-Каменогорск - Алтай - Улкен Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи" - от села Ушановское до города Алтай.
В Жамбылской области перекрыты два участка дороги "Алматы - Ташкент - Термез" общей протяжённостью 150 километров - от границы Алматинской области до Кордая и между сёлами Кенен и Кайнар.\
В области Жетысу также закрыты две дороги:
1. "Алматы - Усть-Каменогорск" - между Конаевым и Талдыкорганом;
2. "Сарыозек - Коктал" - перевал Алтын Емель.
На дорогах республиканского значения задействовано 352 единиц техники и 372 человек.
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