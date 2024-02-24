Двенадцатиэтажку хотят снести в Актау

Строящуюся высотку, где возведён уже 12-й этаж, должны снести по решению суда в Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz

Жители дома №34А в 14 микрорайоне, которые с самого начала с 2021 года борются против строительства, сообщили, что работы продолжаются. Люди возмущаются, почему стройка не прекращается, несмотря на ее незаконность.

В областном управлении ГАСК сообщили, что имеется решение специализированного межрайонного экономического суда о сносе данной постройки.

Решение суда исполняют судебные исполнители. Теперь дело за ними.

В то же время в карте "2ГИС" данная многоэтажка уже числится, как жилой комплекс "Del Marmo".

Летом 2021 года жители 14 микрорайона выступили против строительства высотки и обратились в акимат. Чиновники же заверили, что стройка проводится на законных основаниях.

В прошлом году в управлении ГАСК заявляли, что застройщик в лице ТОО "Базальт групп" занимается самоуправством.