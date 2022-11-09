Две нарколаборатории ликвидировали в Костанае

В Костанае полицейские ликвидировали две нарколаборатории, где изъяли более 20 килограммов марихуаны, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Нарколаборатории оперативники взяли штурмом.

"8 ноября в ходе оперативно-розыскных мероприятий, при участии специального подразделения “Беркут”, проведено одновременное задержание пяти жителей Костаная, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. В доме у одного из задержанных изъято 45 расфасованных полиэтиленовых свертков, а также объемный мешок с веществом зеленого цвета со специфическим запахом. Общий вес изъятых наркотиков составил около 20 килограммов. При дальнейшем осмотре обнаружены две специально оборудованных комнаты-парники, где под осветительными лампами в горшках с грунтом выращивалась конопля", – пояснил начальник Департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков.

По данным полиции, у одного из задержанных на балконе многоквартирного дома обнаружена “плантация”, предназначенная для выращивания конопли. Стены балкона были обиты светоотражающей тканью, помещение оборудовано обогревателями, осветительными приборами и вентиляцией, в 9 горшках культивировалась марихуана.