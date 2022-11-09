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Две нарколаборатории ликвидировали в Костанае Сегодня, 16:48
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Две нарколаборатории ликвидировали в Костанае

В Костанае полицейские ликвидировали две нарколаборатории, где изъяли более 20 килограммов марихуаны, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Нарколаборатории оперативники взяли штурмом.

"8 ноября в ходе оперативно-розыскных мероприятий, при участии специального подразделения “Беркут”, проведено одновременное задержание пяти жителей Костаная, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. В доме у одного из задержанных изъято 45 расфасованных  полиэтиленовых свертков, а также объемный мешок с веществом зеленого цвета со специфическим запахом. Общий вес изъятых наркотиков составил около 20 килограммов. При дальнейшем осмотре обнаружены две специально оборудованных комнаты-парники, где под осветительными лампами в горшках с грунтом выращивалась конопля", – пояснил начальник Департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков.

По данным полиции, у одного из задержанных на балконе многоквартирного дома обнаружена “плантация”, предназначенная для выращивания конопли. Стены балкона были обиты светоотражающей тканью, помещение оборудовано обогревателями, осветительными приборами и вентиляцией, в 9 горшках культивировалась марихуана.

"По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 297 УК РК “Сбыт наркотических средств”, в отношении подозреваемых избрана мера пресечение арест. В текущем году из незаконного оборота изъято более 200 кг различных наркотических средств, в том числе более 555 грамм героина, 18,4 килограмма гашиша, более 1,6 килограмма синтетических наркотиков", - сообщили в полиции. 

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#наркотики #костанай #полиция
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:48
84
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