Две кыргызстанки не выходят на связь после теракта в Подмосковье

Министерство иностранных дел совместно с посольством Кыргызстана в Москве продолжает уточнять информацию о гражданах республики, возможно пострадавших в трагических событиях в “Крокус сити холле”. В соцсетях появилась информация о пропаже двух девушек, работавших в кафе концертного зала, передаёт BaigeNews.kz.

"В списке пострадавших граждан, опубликованном в первые часы после нападения, значились двое граждан Кыргызской Республики, с родными которых в оперативном порядке была установлена связь. При этом информация о том, что данные граждане пострадали не подтвердилась", - сообщили в МИД Кыргызстана.

Списки пострадавших продолжают обновляться.