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Две кыргызстанки не выходят на связь после теракта в Подмосковье

Сегодня, 21:08
АВТОР
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Следственный комитет РФ Сегодня, 21:08
Сегодня, 21:08
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Фото: Следственный комитет РФ

Министерство иностранных дел совместно с посольством Кыргызстана в Москве продолжает уточнять информацию о гражданах республики, возможно пострадавших в трагических событиях в “Крокус сити холле”. В соцсетях появилась информация о пропаже двух девушек, работавших в кафе концертного зала, передаёт BaigeNews.kz.

"В списке пострадавших граждан, опубликованном в первые часы после нападения, значились двое граждан Кыргызской Республики, с родными которых в оперативном порядке была установлена связь. При этом информация о том, что данные граждане пострадали не подтвердилась", - сообщили в МИД Кыргызстана.

Списки пострадавших продолжают обновляться.

"Министерство совместно с посольством находятся на связи с близкими родственниками двух гражданок Кыргызской Республики, с которыми в настоящее время отсутствует связь. При этом данные гражданки не значатся в официально опубликованных российской стороной списках пострадавших", - отметили в МИД.

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