Две кыргызстанки не выходят на связь после теракта в Подмосковье
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство иностранных дел совместно с посольством Кыргызстана в Москве продолжает уточнять информацию о гражданах республики, возможно пострадавших в трагических событиях в “Крокус сити холле”. В соцсетях появилась информация о пропаже двух девушек, работавших в кафе концертного зала, передаёт BaigeNews.kz.
"В списке пострадавших граждан, опубликованном в первые часы после нападения, значились двое граждан Кыргызской Республики, с родными которых в оперативном порядке была установлена связь. При этом информация о том, что данные граждане пострадали не подтвердилась", - сообщили в МИД Кыргызстана.
Списки пострадавших продолжают обновляться.
"Министерство совместно с посольством находятся на связи с близкими родственниками двух гражданок Кыргызской Республики, с которыми в настоящее время отсутствует связь. При этом данные гражданки не значатся в официально опубликованных российской стороной списках пострадавших", - отметили в МИД.
Самое читаемое
- Что говорят задержанные террористы из "Крокуса" на допросе
- Лавина обрушилась на курорт Алматы, где проходят реабилитацию дети с аутизмом
- Теракт в Москве: госпитализированы 115 человек, из них пятеро детей
- Сель обрушился на жилой дом в Алматы
- Теракт в Москве: как минимум 40 человек погибли и сто пострадали — ФСБ