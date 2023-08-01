Две девушки, укравшие парфюмерию в Астане, попали на видео

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Сотрудниками криминальной полиции УП района Есиль при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержана 18-летняя уроженка Акмолинской области и 17-летняя уроженка Павлодарской области, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе расследования установлено, что молодые девушки, находясь в магазине косметики по улице Мангилик Ел, рассматривая товар с витрины, тайно похитили три флакона женского парфюма на 49 тысяч тенге и скрылись. Момент кражи запечатлела камера видеонаблюдения, установленная в торговом зале.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье “Кража”. Проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.