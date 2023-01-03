Дважды оправданному по делу об убийстве павлодарцу присудили компенсацию

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В Павлодаре мужчине, дважды оправданному по делу об убийстве семейной паре пенсионеров в 2018 году, присудили миллионную компенсацию за моральный вред, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщается в "Судебном кабинете", министерство финансов должно выплатить бывшему подсудимому Дархану Дюсенаеву 6 336 301 тенге.

"Обязанность по исполнению решения суда возложить на министерство финансов Республики Казахстан как администратора бюджетной программы 010 "Резерв правительства Республики Казахстан". В удовлетворении иска в части взыскания материального вреда в размере 350 479 тенге и компенсации морального вреда в сумме 88 000 000 - отказать", - говорится в сообщении суда.

Напомним, павлодарца обвиняли в жестоком убийстве пожилых супругов в посёлке Майкаин Баянаульского района. По информации полицейских, 17 февраля в одном из домов было обнаружены тела 76-летнего мужчины и его 78-летней супруги с признаками насильственной смерти. Обвинение было предъявлено 27-летнему жителю Майкаина, проживавшему на одной улице с погибшими. По версии следствия, мужчина нуждался в деньгах и, предположив, что пенсионеры имеют значительные денежные средства, пришёл к ним домой. С порога он нанёс несколько ножевых ранений хозяину и его супруге. Но не найдя денег, забрал их банковские карточки.

Полицейские обнаружили предполагаемое орудие преступления — нож. Позже появилась информация о том, что Дюсенаев признался в преступлении. Но в суде адвокаты обвиняемого заявили, что признание было получено под пытками. И якобы показания на месте преступления он давал под диктовку следователей и оперуполномоченных.

При этом адвокаты сообщили, что мужчина действительно воспользовался банковскими карточками убитых. По словам правозащитников, вместе с пин-кодами он нашёл их возле своего дома.