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  • Два винчестера, боеприпасы и штык-нож нашли у жилого массива в Талдыкоргане
polisia.kz Сегодня, 22:32
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Сегодня, 22:32
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Фото: polisia.kz

Два винчестера, боеприпасы и штык-нож нашли у жилого массива в Талдыкоргане

Схрон с оружием обнаружили сотрудники областного УБОП. Тайник находился на пустыре за микрорайоном "Жастар-3", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские изъяли два винчестера, свыше 20 патронов различного калибра и штык-нож. 

Оба ружья и боеприпасы похищены во время январских беспорядков. Изъятое оружие направлено на экспертизу.

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#оружие #полиция #Талдыкорган #январские события
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:32
220
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