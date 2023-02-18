Два участка трассы "Алматы — Усть-Каменогорск" закрыты из-за метели

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Из-за плохой видимости закрыты два участка трассы "Алматы — Усть-Каменогорск", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу нацкомпании "КазАвтоЖол".

"В связи с метелью и ограниченной видимостью введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на двух участках трассы "Алматы — Усть-Каменогорск": на 971-1013 километре — от села Калбатау до границы ВКО по области Абай и на 1013-1068 километре — от границы Абайской области до поворота на посёлок Касым-Кайсенова в ВКО.

Ранее из-за непогоды были закрыты три участка республиканских дорог в Жамбылской области в Жамбылской области, ЗКО и области Жетысу.

Напомним, на большей части территории Казахстана объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам "Казгидромета" во многих регионах в эти выходные ожидается неустойчивый характер погоды. Прогнозируется снег, на юго-западе, юге и юго-востоке республики – осадки в виде дождя и снега. В целом по стране прогнозируют туман, усиление ветра, в южной половине — гололёд, в северной — низовую метель.