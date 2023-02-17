На большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение

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По прогнозам "Казгидромета", в воскресенье неблагоприятные метеоусловия в некоторых регионах страны, передаёт BaigeNews.kz.

17 февраля в Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный ночью в центре, днем на юге области порывы 15-20 м/с.

В Улытауской области ожидается туман, ночью на западе, днем на большей части области низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный на юге области порывы 18 м/с.

В Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на северо-востоке области порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидаются гололед, туман. Ветер западный в центре области днем 15-20 м/с.

В Карагандинской области ожидается туман, днем на западе области низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный на юге области порывы 18 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На западе, юге области ожидается низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

В Жамбылской области ожидаются днем сильные осадки (дождь, снег). На западе, юге, севере области, в горных районах туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20, порывы 23 м/с.

В Костанайской области ожидается снег. На западе, юге, севере области низовая метель. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер восточный, юго-восточный днем на севере, юге, востоке области 15-20 м/с.