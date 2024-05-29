Как выглядит новый терминал аэропорта Алматы

Видеокадры нового терминала аэропорта Алматы опубликованы в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.

Ролик, анонсирующий скоро открытие нового терминала, размещён в Instagram-аккаунте аэропорта.

Ранее руководство аэропорта заявляло, что запуск нового терминала ожидается в июне 2024 года. На его строительство было направлено более 200 миллионов долларов. Также планируется провести модернизацию существующего терминала, который будет принимать только внутренние рейсы.

После реновации общая пропускная способность аэропорта увеличится до 14 миллионов пассажиров в год. Для сравнения, по итогам 2023 года гавань обслужила 9,5 миллиона человек.