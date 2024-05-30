Первый кольцевой автобусный маршрут запустят в Астане

С 1 июня в г. Астана запускается первый кольцевой маршрут №55, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагировании акимата Астаны.

Маршрут охватит основные транспортно-пересадочные хабы столицы, такие как "Дом министерств", "ТРЦ "Хан Шатыр", "ТД "Гулжан", "Қазақконцерт им. Розы Баглановой", "Филармония им. Е. Рахмадиева".

"Единый конечный остановочный пункт маршрута – "Акмолинская областная больница №2". Направление маршрута определяются по буквам в нумерации маршрута: А – по часовой стрелке, Б – против часовой.



Маршрут будут обслуживать 20 автобусов марки "Iveco Urbanway" с интервалом движения 8-15 мин", - сообщили в ТОО "City Transportation Systems".

Круговой маршрут позволит улучшить мобильность и обеспечить транспортную связь основных магистральных улиц. Также позволит снизить загруженность 23-х маршрутов (№№ 5, 5А, 8, 9, 11, 13, 17, 22, 22А, 23, 26, 28, 31, 32, 33, 46, 50, 51, 53, 56, 60, 66, 73).