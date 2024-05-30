Осужден глава отдела земельных отношений района в Павлодарской области

Прокурорской проверкой в Иртышском районе установлены факты незаконного предоставления крупному хозяйству 2-х земельных участков площадью более 3-х тысяч гектар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.

"Для получения положительного заключения Отделом земельных отношений на рассмотрение земельной комиссии предоставлены искаженные данные. В частности, категория земель населенных пунктов заменена на земли запаса и сельскохозяйственного назначения. В результате таких действий государству нанесен ущерб в виде занижения суммы аренды земель на 80 млн тенге, а также нарушены права сельских жителей, которые из-за созданного дефицита пастбищ вынужденно снизили поголовье личного скота", - говорится в сообщении.

Земли возвращены государству и сейчас находятся в общем пользовании местного населения.