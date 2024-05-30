Осужден глава отдела земельных отношений района в Павлодарской области
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Прокурорской проверкой в Иртышском районе установлены факты незаконного предоставления крупному хозяйству 2-х земельных участков площадью более 3-х тысяч гектар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.
"Для получения положительного заключения Отделом земельных отношений на рассмотрение земельной комиссии предоставлены искаженные данные. В частности, категория земель населенных пунктов заменена на земли запаса и сельскохозяйственного назначения.
В результате таких действий государству нанесен ущерб в виде занижения суммы аренды земель на 80 млн тенге, а также нарушены права сельских жителей, которые из-за созданного дефицита пастбищ вынужденно снизили поголовье личного скота", - говорится в сообщении.
Земли возвращены государству и сейчас находятся в общем пользовании местного населения.
"22 мая т.г. приговором суда руководитель Отдела земельных отношений признан виновным по п. 3) ч. 4 ст. 361 УК и осужден к 3 годам лишения свободы", - сообщили в прокуратуре.