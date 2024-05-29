Как отметят День защиты детей в Астане

1 июня в мире отмечают Международный день защиты детей. В честь первого праздника лета в пяти районах Астаны пройдут десятки разноплановых мероприятий, в том числе концерты, акции, выставки, соревнования, творческие фестивали и многое другое, передаёт BaigeNews со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

30 мая в 18:00 в Амфитеатре состоится церемония открытия сезона "Жасыл ел".

В 10 утра 31 мая в теннисном центре "Билайн Арена" общественный фонд "Бақытты шаңырақ" организует праздничное мероприятие для детей.

В это время в парке жилого массива "Железнодорожный" жителей приглашают на показательные выступления по мотокроссу "ЮНИМОТО".

30 мая в 10.00 часов в Доме Дружбы состоится Круглый стол "Защита детей – защита будущего страны".

С 18.00 часов будет организована концертная программа в формате плавающего театра на реке Есиль с участием артистов эстрады.

В это же время в парке Влюбленных организуют ярмарку продукции Европейских стран с развлекательной программой.

На площадке у здания Дворца школьников им. М.Утемисова ждут гостей на фестиваль уличного искусства "Энергия детства".

На Аллее Писателей в 12:00 можно посетить танцевальный флешмоб "Здоровый образ жизни - здоровая семья" и праздник детства "Балғын балалар - біздің болашағымыз".

В 12-14 часов в парке "Жерұйық" также организуют праздничные концерты "Здравствуй, лето!" и "Елдің бақыты - балалық шағы".

В Триатлон парке в это же время проведут семейный забег "Ailand Family Run".

В течение дня в парке аттракционов около центра семейного отдыха Ailand будет проходить летний фестиваль с анимационной программой для детишек.

В сквере Коргалжын жилого массива Коктал с 10.00 часов утра гостей ждет концертная программа "Koktal Junior".

Театр кукол к празднику подготовил сказку М.Аргимбаева "Элвин и жители волшебного леса". Показы – в 12:00 и 16:00 часов.

31 мая в ТРЦ "Mega Silk Way" выступит "Московский цирк Никулина". Представления будут проходить с 1 по 25 июня.

31 мая с 11.00 часов в парке Коктал пройдут Веселые старты для детей с особыми образовательными потребностями.

В парке "Жерұйық" в 15:00 часов того же дня организуют спортивные национальные игры по перетягиванию каната, поднятию гири, асык ату и т.д.

В Триатлон парке в 15.00 часов состоятся традиционные Веселые старты "Папа, мама и я – вместе дружная семья".

Концерт "Бақытты балалар – бейбіт елдің тірегі" астанчане могут посетить в жилых массивах Кирпичный, Казгородок, Өндіріс и в парке Ататюрк в 11:00. На последней локации гостей ждут рисунки на асфальте, веселые старты для детей, выступления аниматоров и раздача сладких подарков.

В парках "Жетісу" и "Столичный" в 15:00 часов устроят веселые старты среди особенных детей.

1 и 2 июня в парке Жетісу с 10 утра будет работать семейный фестиваль "Бөпе fair". Со 2 по 10 июня в парке аттракционов у ЦСО Ailand организуют ежедневную шоу-программу для детей с караоке, танцевальными баттлами, играми и конкурсами.

В 6:30 утра в Триатлон парке 1 июня стартуют участники благотворительного забега "Charity Samruk Marathon – 2024".

1 и 2 июня на городской площади пройдет фестиваль "Creative Summer" с 14:00 до 20:00.

1 июня в 15.00 часов на Арбате состоится караоке мероприятие "Қара, оқы", юные участники смогут исполнить популярные песни на сцене.

1 июня в столичном Амфитеатре в течение всего дня будет проходить Детский фестиваль творчества и спорта.

В 11.00 часов 1 июня в жилом массиве "Пригородный" пройдет праздничный концерт для детей.

В сквере "Айгыржал" в жилом массиве "Уркер" в 14:00 начнется концерт с шоу-программой и аниматорами для детей.

На открытых площадках во всех пяти районах столицы будут проходить праздничные концерты.

Театр "Жастар" в 11:00 и 12:30 приглашает юных зрителей на сказку Л.Толстого "Буратино".

В этот же день в 15:00 на понтонной сцене на набережной реки Если пройдет праздничный концерт.

2 июня пройдет велопробег "Ерекше әлем" ко дню защиты детей, по объездной дороге Косшы- Ильинка с 9:00-13:00.

Симфонический оркестр столичной филармонии выступит с благотворительным концертом "Балалардан балаларға базарлық", этно-мемориальный комплекс "Карта Казахстана "Атамекен" проведет День открытых дверей, а русский театр драмы имени Горького приглашает на показ сказки Супонина "Коза-Дереза".

По инициативе районных акиматов для детей из малообеспеченных семей в честь праздника организуют походы в кино, музеи, театры.

В районах столицы ко Дню защиты детей официально откроют несколько новых дворовых пространств