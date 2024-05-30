Более трех тысяч гектаров сельхозугодий затопило в Атырау
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По городу Атырау из 265 крестьянских хозяйств подтоплено 37 общей площадью 3120 гектаров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.
Вдоль канала Соколок, по Алмалинскому и Еркинкалинскому сельским округам зарегистрировано 18 животноводческих и 19 растениеводческих хозяйств.
"Все поголовье скота в подтопленных крестьянских хозяйствах отогнано в безопасную зону. Случаев гибели животных и подтопления домов не было. Однако пострадали база отдыха "Алтын сазан" и магазин "Адай". В настоящее время акиматом оказывается помощь крестьянским хозяйствам, находящимся в сложной ситуации - по строительству, снабжению техникой, необходимыми кормами для скота, горюче-смазочными материалами, оборудованием, укреплению дамб", - рассказал заместитель акима города Атырау Нуржан Ермуханов.
На сегодня имеется 180 крестьянских хозяйств, находящихся под угрозой подтопления в Каиршакинском, Еркинкалинском, Алмалинском сельских округах и городе Атырау. В опасных зонах организовано круглосуточное дежурство.
Также планируется создание городской комиссии по расчету и возмещению ущерба крестьянским хозяйствам, после чего им выплатят денежную компенсацию.