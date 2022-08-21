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  • Два "серебра" завоевали казахстанки на чемпионате мира по женской борьбе в Болгарии
olympic.kz Сегодня, 03:50
189
Фото: olympic.kz

Два "серебра" завоевали казахстанки на чемпионате мира по женской борьбе в Болгарии

Казахстан дважды отметился "серебром" на чемпионате мира U20 по женской борьбе в Софии (Болгария), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Алтын Шагаева в весовой категории до 53 килограммов уступили Антим из Индии, тем самым став второй.

Также свой финал проиграла и Анастасия Панасович (до 72 килограммов). Решающая схватка завершилась победой Эмит Эйлор из США.

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#борьба #соревнования #чемпионат мира
Сегодня, 03:50
189
Журналист

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