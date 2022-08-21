Два "серебра" завоевали казахстанки на чемпионате мира по женской борьбе в Болгарии

Фото: olympic.kz

Казахстан дважды отметился "серебром" на чемпионате мира U20 по женской борьбе в Софии (Болгария), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Алтын Шагаева в весовой категории до 53 килограммов уступили Антим из Индии, тем самым став второй.

Также свой финал проиграла и Анастасия Панасович (до 72 килограммов). Решающая схватка завершилась победой Эмит Эйлор из США.