Два рыбака провалились под лёд в Жамбылской области

Фото: МЧС РК

Двое мужчин провалились под лёд во время рыбалки в Шусском районе Жамбылской области, оба погибли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Как сообщили в ведомстве, трагедия случилась днём 3 февраля, в 40 километрах от Шу на водохранилище Тасоткель.

"Тело одного мужчины удалось вытащить практически сразу. А второго спасателям пришлось искать. Сегодня около 10 утра тело второго утонувшего извлечено из воды", — рассказали в МЧС.

Спасатели Жамбылской области проводят рейды и предупреждают рыбаков об опасности, однако не все жители прислушиваются к рекомендациям.