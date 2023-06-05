Два района Астаны остались без воды ночью

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В ночь с 4 на 5 июня жители двух районов Астаны остались без воды, передаёт BaigeNews.kz.

В ГКП "Астана Су Арнасы" сообщили, что произошла авария.

"В связи с повреждением водопровода без водоснабжения остались потребители по районам Есиль и Алматы. В связи с этим отсутствует водоснабжение во всему Комплексу ЭКСПО на неопределенное время. Рекомендуется удаленный вид работы", - рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что при строительстве дороги к новой школе по адресу Момышулы 1 в районе Алматы, ТОО "Стройпроминвест" (заказчик Bi Grop) повредил водопровод диаметром 150 мм.