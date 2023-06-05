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diapazon.kz Сегодня, 12:32
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Сегодня, 12:32
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Фото: diapazon.kz

Два района Астаны остались без воды ночью

В ночь с 4 на 5 июня жители двух районов Астаны остались без воды, передаёт BaigeNews.kz

В ГКП "Астана Су Арнасы" сообщили, что произошла авария.

"В связи с повреждением водопровода без водоснабжения остались потребители по районам Есиль и Алматы. В связи с этим отсутствует водоснабжение во всему Комплексу ЭКСПО на неопределенное время. Рекомендуется удаленный вид работы", - рассказали в ведомстве. 

Выяснилось, что при строительстве дороги к новой школе по адресу Момышулы 1 в районе Алматы, ТОО "Стройпроминвест" (заказчик Bi Grop) повредил водопровод диаметром 150 мм.

"Для устранения порыва, временно пришлось перекрыть водопровод диаметром 1000 мм, который проходит в направлении Левого берега, в период с 01:25 до 05:00. В результате этих работ было снижение давления воды в районах Есиль и Нура. Систему по подаче воды постепенно налаживают", - отметили в В ГКП "Астана Су Арнасы".

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Сегодня, 12:32
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