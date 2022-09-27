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pixabay.com/ иллюстративное фото Сегодня, 01:10
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Фото: pixabay.com/ иллюстративное фото

Два новых авиарейса запустят из Казахстана в Медину

Увеличится число авиарейсов из Казахстана в Саудовскую Аравию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство индустрии и инфарструктурного развития РК.

Глава МИИР Каирбек Ускенбаев обсудил этот вопрос с министром хаджа и умры Саудовской Аравии Тауфиком бен Фаузаном бин Мухаммадом Аль-Рабиа.

Как отметил Каирбек Ускенбаев, сейчас выполняются прямые чартерные рейсы для паломников из Казахстана. 

"Начиная с 2015 года, авиакомпании SCAT и Fly Nas на круглогодичной основе начали выполнять прямые чартерные рейсы 1-2 раза в неделю. В текущем году была выделена и использована квота в размере 4 000 мест для паломников Казахстана", - сказал глава МИИР.  

С начала 2023 года планируют выполнять рейсы с частотой два раза в неделю авиакомпании Air Astana по маршруту Алматы – Медина  и Fly Arystan по маршруту Актау – Медина (на воздушных судах типа А320). Соответствующий меморандум между авиационными властями Казахстана и Саудовской Аравии планируется подписать 29 сентября в рамках 41-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации ИКАО в Монреале, сообщил Каирбек Ускенбаев.

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#авиаперевозки #авиарейсы #Саудовская Аравия #хадж
Журналист
Сегодня, 01:10
194
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