Два человека погибли в результате инцидента на границе Узбекистана и Афганистана

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Два человека погибли и шестеро ранены в результате инцидента на границе Узбекистана и Афганистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД Узбекистана.

Инцидент прозошёл 21 августа на территории острова Арал Пайгамбар (Сурхандарьинская область) и был связан с незаконным пересечением государственной границы Узбекистана гражданами Афганистана. Сообщается о двух погибших и шестерых раненых. МИД Узбекистана заявило, что в настоящее время проводится тщательное расследование инцидента.

"Уполномоченные представители специальных служб Афганистана и Республики Узбекистан провели переговоры по сложившейся ситуации на Государственной границе двух стран. Обсуждён инцидент, имевшей место 21 августа на территории острова Арал Пайгамбар (Сурхандарьинская область), связанный с незаконным пересечением государственной границы Узбекистана гражданами Афганистана. В ходе встречи признано, что с обеих сторон были допущены отдельные нарушения, приведшие к напряжённости в этом районе", - отмечается в официальном заявлении МИД Узбекистана.

Узбекистан принёс свои соболезнования семьям двух погибших. В МИД страны добавили, что оказывается вся необходимая медицинская помощь шестерым раненым и завершается процедура подготовки задержанных лиц к возвращению на родину.

"Обе стороны подтвердили твердую приверженность миру и разрешению всех имеющихся вопросов на основе учёта интересов друг друга и взаимоуважения", - добавили в ведомстве.

По информации Sputnik, афганцы собирали корень солодки. Прибывшим узбекистанским пограничникам они оказали сопротивление. В результате стрельбы были убиты двое граждан Афганистана.