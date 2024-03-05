Два авто с людьми загорелись в СКО

Возгорание двух легковых автомобилей произошло в СКО по причине короткого замыкания электропроводов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В обеих случаях огнеборцам удалось уберечь транспортные средства от полного уничтожения.

"Предварительные причины возгораний - короткое замыкание электропроводов. Двое человек госпитализированы в больницу с ожогами", - сообщили в МЧС.

МЧС предупреждает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации автотранспорта и периодической диагностики электрооборудования.