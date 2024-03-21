"Дружим домами": жители Кокшетау празднуют Наурыз во дворах

В Кокшетау празднуют Наурыз мейрамы целыми дворами. Жильцы многоэтажек поставили юрты и казаны, они варят на улице плов и наурыз көже, пекут баурсаки и пьют чай, участвуют в спортивных соревнованиях и национальных играх, поют песни и танцуют. Корреспондент BaigeNews.kz веселился вместе с ними.

В массовое веселье празднование Наурыз мейрамы вылилось во дворах микрорайонов Сарыарка, Васильковский, по улицам Назарбаева и Ауэзова, посёлке Застанционный и других.

Двор дома по улице Назарбаева, 3. Это жилой комплекс "Жансая" — самый, пожалуй, большой и густонаселённый в Кокшетау. Дом был сдан в 2015 году. Понимая, что район относительно новый, развивающийся, жильцы сразу создали ОСИ — объединение собственников имущества. Это помогает им сообща решать не только коммунальные, бытовые, социальные проблемы, но и повседневно помогать друг другу, отмечать значимые события. Вот и к сегодняшнему мероприятию "жансаинцы" подготовились с максимальной ответственностью.

Они накрыли огромный дастархан, за которым нашлось место для каждого. Напекли баурсаки и сладости, приготовили мясо, манты, и самое главное – наурыз көже. Взрослые и дети участвовали в спортивных состязаниях в национальном колорите – арқан тарту и асық ату, творческих конкурсах – пели и танцевали, читали стихи. А потом всем – и ребятишкам, и их родителям – вручили дипломы и приятные подарки.

Внимание привлекли две красивые апашки в национальных костюмах. Оказывается, их, подруг, в "Жансае" трое: третья ненадолго отлучилась. Роза Курсанова рассказала, что в Кокшетау с супругом переехали из аула Кызылтан девять лет назад: настояла дочь. Они с мужем гипертоники, состоят на учёте у доктора, а здесь рядышком поликлиника.

У Розы Габдулкаликовны педагогическое образование, но она большую часть трудовой биографии посвятила столовой элеватора. Оттуда и вышла на пенсию, сегодня она — мама троих детей и бабушка десяти внуков.

"Я, как и многие из советского прошлого. Раньше ведь как праздновали? Объединяли с проводами зимы, сам наурыз как таковой отходил куда-то на задний план. Сегодня день весеннего равноденствия выливается в народные гуляния, объединяя всех казахстанцев. А у нас здесь весь дом выходит дружненько, празднуем как одна деревня. Старики греются на солнышке, молодёжь танцует, дети радуются. Предчувствие лета, счастья – сегодня всё как-то иначе, свежо, по-новому", — делится мыслями Роза-апа.

Её подруга Майра Касыманова в Кокшетау семь лет, до этого с супругом 59 лет прожили в селе Енбекшильдерское. Их также перевезли дети – трое сыновей. 41 год – всю педагогическую карьеру – Майра Кенесовна посвятила одной школе, в родном ауле. И вот уже десять лет учитель – на заслуженном отдыхе.

"Больше всего я при переезде боялась одиночества, тоски на новом месте. Боялась, что придётся нам с дедушкой сидеть в четырёх стенах, как в клетке. Но мне очень повезло! Здесь я нашла себе подружек, с которыми всё делаем вместе – помогаем друг другу, когда гости, смотрим фильмы, прогуливаемся, ходим по магазинам. Даже пенсию получаем в один день вместе. Придумываем занятия себе на вечер – вязать, разгадывать кроссворды. В клуб здоровья, кстати, ходим. Жизнь интересна, когда рядом хорошие, близкие по духу люди. И мне очень жаль ровесниц, которые в поликлинике жалуются, что не с кем словом перекинуться, соседей не знаем, мол", — говорит Майра-апа.

На наурыз апашки готовились тоже вместе. Готовили наурыз көже, репетировали песни, вместе выступили. Майра Кенесовна готовила соло, но потом передумала, зато исполнила для BaigeNews.kz.

"Первое и самое главное – чтобы был мир. Не только в Казахстане, но и на всей земле. Страшно читать новости о том, что где-то идут бои, умирают дети. Не дай, Всевышний, такого испытания! Всем желаю мирного неба", – заключила Роза Курсанова.

Ауэзова, 219 и 219 А готовились к празднованию неделю. Еркебулан Хасенов надел свой праздничный национальный костюм. Мужчина признался, что по традиции достаёт его каждую весну в дни Наурыз мейрамы.

"Акимат предложил идею – отпраздновать всем двором, предоставили от себя две юрты. А мы, конечно же, с радостью согласились. Скинулись на продукты. Посмотрите, как весело! Накрыли столы на улице и в юрте – народ угощался партиями. В меню: наурыз көже, баурсаки, сладости. Сейчас готовится плов – на улице, в казане. Его аромат ещё больше поднимает настроение", – с улыбкой говорит Еркебулан.

Азамат Кажымуратов поделился: в его семье Наурыз всегда был в ряду особых праздников. Даже в детстве его родители всегда накрывали стол, готовили вкусные национальные угощения и звали гостей.

"В этом году мы празднуем его с 14 по 23 марта. Все эти дни расписаны различными мероприятиями, это очень круто. Символично, что Наурыз мейрамы совпал с месяцем Рамадан. Я желаю мира нашей стране, счастья и процветания каждому дому! Больней всего видеть в Сети обращения родителей с просьбой о помощи болеющим детям. Пусть маленькие казахстанцы будут здоровы, пусть беды обходят стороной наши дома! Сильной медицины желаю, пусть увеличивается продолжительность жизни казахстанцев! Пусть растут наши доходы, чтобы была возможность думать не только о заработке, но и действительно важных, непреходящих ценностях", – поделился мыслями мужчина.

Евгений и Алёна Сангу и их маленький сын Илья живут неподалёку. В выходной день они вышли прогуляться и пришли на музыку.

"А здесь такое гуляние, настроение сразу взмыло вверх! Нас угостили вкусными баурсаками, конфетами. Такая классная атмосфера, хочется петь и танцевать, очень весело! Мы хотим пожелать землякам счастья, здоровья и мирного неба над головой", – сказала Алёна.

Айман Арманбаева в Кокшетау в гостях. Женщина приехала из Омска, но Казахстан для неё – историческая родина.

"Мне сейчас 45 лет, наша семья переехала, когда я училась в 5 классе. Но моё сердце так и осталось в Казахстане. Каждое лето я приезжала на школьные, потом студенческие каникулы, потом в отпуск. Но вот именно Наурыз я праздновала в Казахстане после переезда один раз – 23 года назад, в 2001-м. Тогда на главной площади было не протолкнуться. Было уже тепло, и люди ходили в модных тогда кожаных куртках. На сцене выступали артисты областной филармонии, а вокруг были расставлены "аулы", организованные разными местными предприятиями и учреждениями. Сегодня нас сложно чем-то удивить, а тогда в диковинку казалось всё – и яблоки на ярмарке, и фарфор, и верблюды… Но неизменным осталось одно – щедрость, гостеприимство и широта души", – поделилась Айман.

Несмотря на то, что всю свою сознательную жизнь она прожила в другой стране, тёплые отношения с друзьями детства ей удалось сохранить.

"Я всегда уезжаю из Казахстана, накупив разных сувениров, одежды и угощений в национальном колорите. И начинаю ждать новой встречи. Родина – это навсегда", – растроганно заключила Айман.

Фото и видео Асель Турар