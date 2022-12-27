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  • Драка в кафе Сатпаева: в полиции прокомментировали инцидент
polisia.kz Сегодня, 20:56
124
Сегодня, 20:56
124
Фото: polisia.kz

Драка в кафе Сатпаева: в полиции прокомментировали инцидент

В полиции опровергли информацию о гибели посетителя кафе после драки в Сатпаеве, передаёт BaigeNews.kz.

Конфликт между гостями произошёл 26 декабря в 1:39 в заведении Love Sushi.

"Прибывшие на вызов сотрудники полиции пресекли хулиганские действия. Конфликтующим оказана медпомощь без госпитализации", - сообщили в Telegram-канале Polisia.kz. 

В отношении обоих участников драки составлен административный протокол по части 1 статьи 434 КоАП РК. Материал направлен в суд для принятия процессуального решения.

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#драка #Сатпаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:56
124
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