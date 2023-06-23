Драка директора школы из Туркестанской области попала на видео и разлетелась в соцсетях

Фото: Кадр из видео/Телеграм-канал/Egovpress

Драка между директором одной из школ Казыгуртского района и его родственником попала в соцсети. На кадрах, мужчина бьет своего оппонента и пытается бросить его на прогиб. Все это сопровождается нецензурной бранью. Разнять их очевидцам инцидента удается только со второй попытки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

В управлении образования Туркестанской области сообщили, что драка произошла два года назад. Почему видео разлетелось в Казнете только сейчас, в ведомстве не уточнили. Известно лишь, что директор школы получил строгий выговор.

"Инцидент находится на контроле управления образования Туркестанской области. Директор школы дал разъяснение по данному видеоролику. Инцидент произошел в 2021 году в доме его родственника. Касательно ситуации на видео он говорит, что алкоголь не употреблял, нецензурную лексику использовал, потому что разозлился. Директор получил строгий выговор", - заверили в пресс-службе управления развития человеческого потенциала Туркестанской области.

Автор видеоролика утверждает, что сын директора школы — инспектор полиции, и закрывает глаза на выходки отца. Опровергнуть или подтвердить эту информацию правоохранители не смогли. Но поспешили заявить, что действия их коллеги будет проверять служебная комиссия.