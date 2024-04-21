Дожди и усиление ветра: в ряде регионов объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам "Казгидромета", на большей части территории страны пройдут дожди с грозами, усилением ветра. На юге ожидаются шквал, пыльная буря. И только на северо-западе, крайнем севере и в центре республики ожидается погода без осадков, передаёт BaigeNews.kz.

В ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

22 апреля днём на западе, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, восточный, днем на востоке области 15-20 м/с.

С 23 по 26 апреля 2024 года в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается формирование склонового стока и подъёмы уровней воды на реках. Также возможны подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек.

22 апреля на севере, востоке Карагандинской области днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В области Улытау ожидается ветер северо-восточный, восточный порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ветер северо-восточный, восточный порывы 15-20 м/с.

Днём на востоке, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

Днём на западе, юге Акмолинской области ожидается гроза.

22 апреля днем на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ночью на западе области ожидается туман. Днем на западе, востоке области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный днем на западе, востоке области порывы 15-20 м/с. В Актау ночью временами ожидается туман. Днём — пыльная буря. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днём на севере Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем на севере области 15-18 м/с. В Усть-Каменогорске — гроза.

На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза.

Днём на севере области Абай и в Семее ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный на севере, юге, в центре области 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер северный на юге, западе области порывы 15-20 м/с.

В Астане днём ожидается гроза

Днём на юге Кызылординской области ожидается шквал. В центре области пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный на большей части области 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидается пыльная буря. Ветер восточный 15-20 м/с.