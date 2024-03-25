Дождь, туман и подтопления: штормовое предупреждение объявлено по Казахстану

По прогнозам "Казгидромета", на большей части республики 26 марта сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки (преимущественно в виде дождя), на западе сильный дождь, лишь на севере, юго-востоке страны погода ожидается без осадков. По Казахстану ожидается туман, усиление ветра до 15-25 м/с, на юге – шквал, гроза, на северо-западе, востоке гололёд, передаёт BaigeNews.kz.

26 марта на юге, в центре Карагандинской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на юге области порывы 15-20 м/с.

Днём на севере, западе области Улытау ожидается ветер восточный, юго-восточный порывы 15-20 м/с.

В период с 26 по 29 марта 2024 года на территории области Абай и Восточно-Казахстанской области, в связи с прогнозом 26 марта на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области и 28 марта на западе, севере, юге области Абай осадков, преимущественно в виде дождя, а также дальнейшем повышением температурного фона продолжится интенсивное снеготаяние, ожидаются подъёмы уровней воды и ослабление ледового режима на реках областей, формирование таловых и склоновых стоков. При этом возможны разливы и подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек талыми водами.

В Западно-Казахстанской области временами ожидается сильный дождь. На севере, юге, востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9-14, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. г. Уральск: 26 марта временами ожидается сильный дождь. Ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9-14, порывы 18 м/с.

Ночью и утром на севере, западе, востоке Акмолинской области ожидается туман. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

Днём на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на юге, западе, в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте 26 марта в конце дня ожидается гроза. В Туркестане днём гроза. Ветер юго-западный днем порывы при грозе 15-20 м/с.

Днём на большей части Кызылординской области ожидается дождь. Днем в центре области шквал, гроза. Ветер восточный, юго-восточный ночью в центре, днем на большей части области 15-20 м/с. В Кызылордае днём ожидается гроза. Ветер восточный днем 15-20 м/с.

Ночью на севере Актюбинской области ожидается туман, гололёд. Ветер восточный с переходом на юго-западный ночью на юге, в центре, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. В Актобе ожидается ветер восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15 м/с.

Ночью и утром на севере Мангистауской области ожидаются сильный дождь, гроза. На западе, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный на западе, северо-востоке, юге области порывы 15-20, временами 25 м/с. В Актау ожидается ветер северо-западный, западный порывы 15-20 м/с.

На юге, западе, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. 26-27 марта на юге, в горных районах области туман. 26-27 марта ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, 26 марта порывы 23-28 м/с. В Таразе днём ожидается гроза. 26-27 марта ночью и утром туман.

С 26 по 29 марта года по Костанайской области, в связи с прогнозом положительных температур воздуха (ночью до 2 тепла, днем до 5-13 градусов тепла), выпадением осадков, преимущественно в виде дождя, ожидается интенсивное снеготаяние и формирование талого стока, ослабление ледового режима и подъемы уровней воды на реках области.

При этом возможны разливы и подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек талыми водами.

В период с 26 по 28 марта по городу Актобе и Актюбинской области возможно подтопления талыми водами. Началось ослабление ледового режима и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

Примечание: при интенсивном снеготоянии и ожидаемыми осадками в виде дождя возможна угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных по городу Актобе и Актюбинский области.

26 марта на юге, востоке Павлодарской области ожидается туман.

В Астане ночью и утром туман.

На западе, юге Костанайской области ожидается туман. Ветер юго- восточный днем на юге области 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на севере, востоке, юге области туман. В Усть-Каменогорске ночью ожидаются осадки (дождь, снег).

На севере, юге, востоке Атырауской области ожидается сильный дождь. На западе, юге, востоке области туман. Ветер северо-восточный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидается временами сильный дождь. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный порывы 15-18 м/с.

Ночью на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.