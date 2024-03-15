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Дождь, снег, метель прогнозируют в Казахстане

Сегодня, 08:10
АВТОР
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magadanmedia.ru Сегодня, 08:10
Сегодня, 08:10
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Фото: magadanmedia.ru

Неустойчивый характер погоды сохранится на большей части страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов, передаёт BaigeNews со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В стране пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидаются сильные осадки ночью в горных районах Алматинской области, области Жетысу. На западе, юго-западе Казахстана под влиянием антициклона сохранится погода без осадков.

Кроме того, ожидаются туман, усиление ветера, на севере, востоке, в центре - низовая метель, на юге, в центре гололед, на западе - пыльная буря.

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