Дождь, снег, метель прогнозируют в Казахстане
Сегодня, 08:10
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Сегодня, 08:10Сегодня, 08:10
58Фото: magadanmedia.ru
Неустойчивый характер погоды сохранится на большей части страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов, передаёт BaigeNews со ссылкой на РГП "Казгидромет".
В стране пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидаются сильные осадки ночью в горных районах Алматинской области, области Жетысу. На западе, юго-западе Казахстана под влиянием антициклона сохранится погода без осадков.
Кроме того, ожидаются туман, усиление ветера, на севере, востоке, в центре - низовая метель, на юге, в центре гололед, на западе - пыльная буря.
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