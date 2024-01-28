Дождь, снег и туман накроют некоторые регионы Казахстана в понедельник

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в ряде регионов страны, передаёт BaigeNews.kz.

По прогнозам синоптиков, на большей части территории Казахстана по-прежнему сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (преимущественно снег), в горных районах юга, юго-востока ожидаются сильные осадки (дождь и снег). По республике ожидаются туман, гололёд, в горных районах юга, юго-востока метель, усиление ветра.

29 января на юге, в центре Мангистауской области и в Актау ожидается гололёд.

На западе, юге Акмолинской области; на севере, востоке Карагандинской области и в Караганде — туман.

Днём на западе, юге, в горных районах Алматинской области ожидается гололёд. На юге, в горных районах временами туман. В Алматы днём ожидается гололёд, в временами — туман. В Конаеве временами ожидается туман.

На юге Кызылординской области ожидается днём гололёд. Ветер северо-восточный в центре области 15-20 м/с.

На западе, севере области Улытау ожидается ветер северо-восточный порывы 18 м/с.

На севере, западе Костанайской области и в Костанае ожидается туман.

В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области туман. На горных перевалах области низовая метель. Ветер юго-западный на севере, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте временами ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На севере, центре, горных районах области Жетісу временами ожидается туман. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане временами ожидается туман.

На юге, севере Северо-Казахстанской области и в Петропавловске ожидается туман.

29 января днём в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 29-31 января на юге, в горных районах области туман, гололёд, низовая метель. 29-31 января ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, ночью 29 января, сутки 30-31 января порывы 23-28 м/с. В Таразе 29-30 января ночью и утром ожидается туман. 29-30 января временами гололёд. 30-31 января ветер юго-западный порывы 15-20 м/с, днём 30 января, сутки 31 января временами 23-28 м/с.