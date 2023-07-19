"Дотанцевалась": блогершу оштрафовали за танец посреди дороги в Шымкенте

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Блогершу наказали за танцы на проезжей части оживленного перекрестка в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В ходе мониторинга соцсетей сотрудники ДП города Шымкента выявили видеозапись с грубым правонарушением. Девушка-блогер вышла из остановившейся на перекрестке машины и пока горел красный сигнал светофора, начала танцевать", - говорится в сообщении.

"Шоу“ транслировали в прямом эфире сама девушка и мужчина, оставшийся в автомобиле. Продолжавшееся порядка сорока секунд шутовство прервал загоревшийся “зеленый“ и сигналы движущихся машин. Спасаясь, нарушительница бросилась к обочине дороги.