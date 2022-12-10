"Доступный интернет" обсудили в Правительстве РК

Фото: primeminister.kz

Планы по улучшению качества интернета, развитию инфраструктуры связи и новых цифровых продуктов обсудили на заседании Комиссии при Президенте по вопросам внедрения цифровизации под председательством премьер-министра страны Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на официальный сайт Правительства РК.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал о национальном проекте "Доступный Интернет" на 2023-2027 годы, который предусматривает широкомасштабную работу по подключению городов и сёл к высокоскоростному интернету, протяжку, прокладку, монтаж волоконно-оптических линий связи вдоль республиканских и первостепенных областных дорог, а также внедрение сетей 5G.

Фото: primeminister.kz

Министр также доложил об оцифровке данных госорганов, что позволит повысить точность ведения госстатистики и оказания госуслуг.

Алихан Смаилов дал поручение в месячный срок доработать нацпроект "Доступный Интернет" и согласовать его с другими госорганами, а также подчеркнул необходимость обеспечить стопроцентную защиту информации при модернизации баз данных.

Кроме того, на заседании рассмотрели вопрос о внедрении мобильного приложения "VET-Mobile", позволяющего регистрировать сельхозживотных и производить ежегодную опись ветеринарно-профилактических мероприятий. Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщил, что приложение поможет значительно облегчить работу ветеринарным врачам и способно функционировать без интернета, что особенно важно в отдаленных населенных пунктах.

Фото: primeminister.kz

Участники заседания также обсудили предложение по использованию городской коммуникационной инфраструктуры (рекламные щиты, фонарные столбы) для развития системы опор двойного назначения. Строительство данных смарт-опор будет способствовать улучшению качества интернета и связи в густонаселенных городских районах.