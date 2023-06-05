Доступ к сайту "Kyzdar.Net" ежедневно блокируется в Казахстане

Фото: BaigeNews.kz.

Какие меры принимаются по блокировке доступа пользователей к веб-сайту "Kyzdar.Net", и почему он до сих пор работает, ответили в Министерстве внутренних дел РК на официальный запрос BaigeNews.kz.

В полиции сообщили, что указанный на сайте корпоративный номер службы поддержки сайта, заблокирован. Сайт, к слову, тоже на основном домене не функционирует.

Согласно данным Министерства информации и общественного развития, "портал для утех" регулярно блокируется, однако его администрация при помощи программистов быстро восстанавливает его работу, создавая новые ссылки и домены, такие как "kyzdar6", "kyzdar8", "kyzdar9" и другие.

"Сам сайт размещен на хостинге, то есть, сервер, где размещается сайт, принадлежащий иностранному интернет-провайдеру, куда МВД через "Интерпол" направлено соответствующее письмо о приостановлении деятельности сайта. Ранее в Казахстане уже существовали такие сайты как "Astaninki.com" и "Almatinki.com", которые ранее уже были заблокированы и не функционируют", - сообщили в МВД.

Следствие уже выявило более 150 человек, связанных с оказанием интимных услуг через сайт "Kyzdar.net", которые были допрошены в качестве свидетелей. Все они находятся в Казахстане.

Как сообщили в ведомстве, действующее законодательство предусматривает восемь составов преступлений, связанных с сексуальной, трудовой эксплуатацией и проституцией, это:

- ст.116 УК РК "Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека";

- ст.125 ч.3 п.2 УК РК "Похищение человека с целью эксплуатации";

- ст.126 ч.3 п.2 УК РК "Незаконное лишение свободы с целью эксплуатации";

- ст.128 УК РК "Торговля людьми";

- ст.134 УК РК "Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией";

- ст.135 УК РК "Торговля несовершеннолетними";

- ст.308 УК РК "Вовлечение в занятие проституцией";

- ст.309 УК РК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество".

Напомним, ранее сотрудники АФМ нашли 11 "топ-менеджеров", которые за деньги размещали рекламу и активизировали анкеты девушек, оказывающих интимные услуги на Kyzdar.net.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 309 Уголовного кодекса "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество".

Кроме того, в марте Туркестанские полицейские раскрыли восемь девушек, оказывавших интимные услуги через сайт, которые являлись жительницами Туркестанской, Жамбылской областей и города Шымкент.

Также в середине марта в Туркестане и Кентау правоохранители пресекли деятельность двух девушек, которые занимались сводничеством и зарегистрировали два объявления о своих секс-притонах через портал.