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Досаев рассказал мэру Сеула о проекте алматинского LRT

Вчера, 18:50
АВТОР
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акимат г. Алматы. Вчера, 18:50
Вчера, 18:50
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Фото: акимат г. Алматы.

Аким Алматы Ерболат Досаев в рамках рабочей поездки посетил Сеул. Алматинскую делегацию принял мэр Сеула О Се Хун, передает BaigeNews.kz.

Стороны обсудили вопрос реализации договоренностей, установленных на высшем уровне между президентами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Южной Кореи Юн Сок Ёлем на форуме Генеральной Ассамблеи ООН о развитии двустороннего партнерства.

Ерболат Досаев и О Се Хун обсудили подходы  и меры в вопросах обеспечения устойчивого экономического роста, важности внедрения инноваций по созданию Smart City, развитии транспортной инфраструктуры мегаполисов.

"Сеул – один из самых динамично развивающихся городов мира, пример правильного развития и видения в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Опыт Сеула по технологическому развитию, модернизации скоростного общественного транспорта, привлечению частных инвестиций, утилизации отходов и решения экологических проблем, привлечения туристов является интересным и полезным для Алматы", - отметил аким Алматы во время встречи.

В свою очередь одно из предложений мэра Сеула О Се Хун касалось готовности Сеула к укреплению двусторонних отношений с Алматы и поддержке взаимных инициатив. Мэр также рассказал об опыте Сеула и проектах сотрудничества с крупнейшими технологическими компаниями в вопросах модернизации системы общественного транспорта.

Ерболат Досаев рассказал о разрабатываемом  Алматы мастер-плане транспортного каркаса, который позволит на треть повысить качество перевозок и скорость передвижения пассажиров. Его основой станет скоростной общественный транспорт – метро, LRT и BRT – в пешей доступности для 75% населения.

В рамках рабочей поездки делегация посетила data-хаб транспортного информационного сервиса управления городом Сеул TOPIS (Seoul Transport Operation & Information Service), который круглосуточно отслеживает показатели, связанные с транспортной системой мегаполиса, стихийными бедствиями в Сеуле, что в итоге позволяет городским службам оперативно на них реагировать.

В ходе встречи обсуждены также перспективы наращивания двустороннего торгово-экономического партнерства. С начала 2023 года товарооборот между Алматы и Республикой Корея увеличился на 23,6% и составил 720 млн долларов.

В рамках визита делегации Алматы под председательством акима Ерболата Досаева в город Сеул прошел ряд встреч с руководителями  компаний Samsung Medison, Samsung C&T, Hyundai Rotem, GL RAPHA, SK Ecoplant Co и др. по вопросу сотрудничества в сферах цифровизации, медицины и фармацевтики, машиностроения, а также по вопросам экологии и экологического транспорта.

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