Дорожники обратились к водителям из-за морозов

В АО "НК "КазАвтоЖол" обратились к водителям из-за морозов до 45 градусов в ряде областей Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметили в "КазАвтоЖоле", в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Жетысу и Абай областях ожидаются сильные морозы до 45 градусов мороза.

В Туркестанской области, по словам дорожников, ожидаются дожди, а в Улытау и Кызылординской областях порывы ветра достингут 20 метров в секунду, и видимость на автодорогах будет ограничена.