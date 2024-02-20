Дорожники обратились к водителям из-за морозов
Сегодня, 11:39
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Сегодня, 11:39Сегодня, 11:39
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В АО "НК "КазАвтоЖол" обратились к водителям из-за морозов до 45 градусов в ряде областей Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
Как отметили в "КазАвтоЖоле", в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Жетысу и Абай областях ожидаются сильные морозы до 45 градусов мороза.
В Туркестанской области, по словам дорожников, ожидаются дожди, а в Улытау и Кызылординской областях порывы ветра достингут 20 метров в секунду, и видимость на автодорогах будет ограничена.
"Уважаемые пользователи автодорог республиканского значения! В целях безопасности просим соблюдать правила дорожного движения и учитывать неблагоприятные погодные условия при планировании дальних поездок", - попросили в "КазАвтоЖоле".
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