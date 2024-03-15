Снег, туман, гололёд: дорожники обратились к казахстанцам из-за погодных условий
Сегодня, 09:48
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Сегодня, 09:48Сегодня, 09:48
40Фото: baigenews.kz
Осадки в виде снега, туман, гололед ожидаются на республиканских дорогах в Казахстане. В связи с этим, дорожники обратились к казахстанцам с просьбой учитывать погодные условия при планировании дальних поездок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
В Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Актюбинской областях и в области Жетысу прогнозируется густой туман. Возможно ограничение видимости.
"Также в Жетысу и в Северо-Казахстанской области ожидается снег. В Костанайской, Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской областях возможно образование гололеда. Усиление ветра с порывами до 15-20 м/сек", - говорится в сообщении.
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