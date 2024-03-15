Снег, туман, гололёд: дорожники обратились к казахстанцам из-за погодных условий

Осадки в виде снега, туман, гололед ожидаются на республиканских дорогах в Казахстане. В связи с этим, дорожники обратились к казахстанцам с просьбой учитывать погодные условия при планировании дальних поездок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

В Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Актюбинской областях и в области Жетысу прогнозируется густой туман. Возможно ограничение видимости.