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Снег, туман, гололёд: дорожники обратились к казахстанцам из-за погодных условий

Сегодня, 09:48
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 09:48
Сегодня, 09:48
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Фото: baigenews.kz

Осадки в виде снега, туман, гололед ожидаются на республиканских дорогах в Казахстане. В связи с этим, дорожники обратились к казахстанцам с просьбой учитывать погодные условия при планировании дальних поездок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

В Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Актюбинской областях и в области Жетысу прогнозируется густой туман. Возможно ограничение видимости.

"Также в Жетысу и в Северо-Казахстанской области ожидается снег. В Костанайской, Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской областях возможно образование гололеда. Усиление ветра с порывами до 15-20 м/сек", - говорится в сообщении.

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