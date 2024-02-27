Дороги перекрыли в двух областях Казахстана из-за непогоды
Сегодня, 21:54
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Сегодня, 21:54Сегодня, 21:54
140Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта на двух дорогах республиканского значения в двух областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
В Восточно-Казахстанской области в связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин перекрыт участок трассы "Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" - от села Берель до Рахмановских ключей.
В Жамбылской области из-за метели и ограничения видимости остановлено движение по дороге "Алматы-Ташкент-Термез" - между сёлами Кенен и Кайнар.
На автодорогах республиканского значения задействовано 363 единиц техники и 489 человек.
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