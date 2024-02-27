Дороги перекрыли в двух областях Казахстана из-за непогоды

В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта на двух дорогах республиканского значения в двух областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

В Восточно-Казахстанской области в связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин перекрыт участок трассы "Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" - от села Берель до Рахмановских ключей.

В Жамбылской области из-за метели и ограничения видимости остановлено движение по дороге "Алматы-Ташкент-Термез" - между сёлами Кенен и Кайнар.

На автодорогах республиканского значения задействовано 363 единиц техники и 489 человек.