  • 27 Февраля, 23:00
  • BAIGENEWS

Дороги перекрыли в двух областях Казахстана из-за непогоды

Сегодня, 21:54
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 21:54
Сегодня, 21:54
140
Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта на двух дорогах республиканского значения в двух областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

В Восточно-Казахстанской области в связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин перекрыт участок трассы "Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" - от села Берель до Рахмановских ключей.

В Жамбылской области из-за метели и ограничения видимости остановлено движение по дороге "Алматы-Ташкент-Термез" - между сёлами Кенен и Кайнар.

На автодорогах республиканского значения задействовано 363 единиц техники и 489 человек.

Самое читаемое

Наверх