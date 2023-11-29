Дополнительные поезда запустят в зимние праздники в Казахстане
Сегодня, 11:01
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:01Сегодня, 11:01
90Фото: Фото: АО "Пассажирские перевозки"
В День Независимости и Новый год АО "Пассажирские перевозки" запустит дополнительные поезда, передаёт BaigeNews.kz.
Расписание дополнительных рейсов:
- Нур-Султан-1 — Шымкент (№201/202) — 15, 29 декабря 2023 года и 1 января 2024 года;
- Шымкент — Нур-Султан-1 — 16, 30 декабря 2023 года и 2 января 2024 года;
- Нур-Султан Нурлы жол – Алматы-2 (№203/204) — 15, 28, 29 декабря 2023 года и 1, 2 января 2024 года;
- Алматы-2 — Нур-Султан Нурлы жол — 16, 29, 30 декабря 2023 года и 2, 3 января 2024 года.
Отмечается, что составы будут состоять из стандартных купейных и плацкартных вагонов.
Также дополнительные рейсы будет выполнять электропоезд №7510/7509 из Астаны в Павлодар. Из столицы состав будет отправляться 15, 29, 30 декабря 2023 года, в обратном направлении – 18 декабря 2023 года и 2 января 2024 года.
Сообщается также о возможном добавлении поездов по направлениям с высоким спросом при наличии технической возможности.
За справочной информацией можно обратиться по бесплатному номеру "1433" и в чат телеграм-бота "KTZH_PP_BOT".
Самое читаемое
- Куда ушли почти 2 млрд тенге выделенные на благоустройство Актобе?
- Инвестиционные проекты на 7,1 трлн тенге реализуют в Актюбинской области
- Песня казахстанского певца признана абсолютным хитом года в Москве
- Прокуратура Жамбылской области выявила 1,6 тысячи детей, воспитываемых по доверенности
- Женщина заставляла студентку заниматься проституцией в Уральске