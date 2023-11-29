Дополнительные поезда запустят в зимние праздники в Казахстане

В День Независимости и Новый год АО "Пассажирские перевозки" запустит дополнительные поезда, передаёт BaigeNews.kz.

Расписание дополнительных рейсов:

Нур-Султан-1 — Шымкент (№201/202) — 15, 29 декабря 2023 года и 1 января 2024 года;

Шымкент — Нур-Султан-1 — 16, 30 декабря 2023 года и 2 января 2024 года;

Нур-Султан Нурлы жол – Алматы-2 (№203/204) — 15, 28, 29 декабря 2023 года и 1, 2 января 2024 года;

Алматы-2 — Нур-Султан Нурлы жол — 16, 29, 30 декабря 2023 года и 2, 3 января 2024 года.

Отмечается, что составы будут состоять из стандартных купейных и плацкартных вагонов.

Также дополнительные рейсы будет выполнять электропоезд №7510/7509 из Астаны в Павлодар. Из столицы состав будет отправляться 15, 29, 30 декабря 2023 года, в обратном направлении – 18 декабря 2023 года и 2 января 2024 года.

Сообщается также о возможном добавлении поездов по направлениям с высоким спросом при наличии технической возможности.

За справочной информацией можно обратиться по бесплатному номеру "1433" и в чат телеграм-бота "KTZH_PP_BOT".