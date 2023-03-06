Домашних тиранов будут отправлять на психологическую коррекцию - МВД

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Новый метод в профилактике бытового насилия апробирует полиция Алматы, передает BaigeNews.kz. Изучение международной практики показало, что одним из действенных инструментов профилактики бытового насилия, является оценка рисков совершения повторных правонарушений по методологии “ODARA” и прохождение курса коррекционной программы в центрах оказания помощи агрессорам.

"Впервые об этом методе прозвучало на форуме “Партнерство – как инструмент профилактики бытового насилия” с участием заместителя руководителя администрации президента Аиды Балаевой, министров внутренних дел, труда и социальной защиты, информации и общественного развития, а также заместителя генерального прокурора, где опыт Германии был полностью поддержан, и оценен, как эффективный инструмент в профилактике бытового насилия. На форуме было принято решение о внедрении в ряде городов, в том числе и в Алматы, этого метода работы с агрессорами. Он стартовал в пилотном режиме первого марта", - сообщили в МВД РК.

В Алматы проведен круглый стол для создания межведомственной группы по оценке рисков бытового насилия. Подключены заинтересованные государственные органы и неправительственный сектор. Ожидается положительный результат от новой методологии профилактики бытового насилия