Должностных лиц АО "Казтемиртранс" осудили за получение взяток

Приговором суда четыре сотрудника АО "Казтемиртранс" признаны виновными в совершении коррупционного преступления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

В 2022 году в ходе следственно-оперативно розыскных мероприятий установлена коррупционная схема с участием должностных лиц филиала АО "Казтемиртранс" и грузоотправителей, которые в период 2019-2022 годы в условиях дефицита вагонов, необходимых для перевозки грузов, на систематической основе получали взятки от грузоотправителей и их представителей за беспрепятственное предоставление вагонов для грузоперевозок.

"18 марта 2024 года уголовное дело рассмотрено в суде. Приговором 4 сотрудника АО "Казтемиртранс" признаны виновными в совершении коррупционного преступления, а именно в получении взятки. Трое осуждены к различным срокам лишения свободы, один из них освобожден от наказания в связи со смертью. 16 взяткодателей бизнесмены-грузоотправители судом также признаны виновными, но в связи с деятельным раскаянием 15 предпринимателей были освобождены им от уголовной ответственности, так как полностью признали свою вину в совершении коррупционного преступления в виде дачи взятки, содействовали раскрытию преступления и раскаялись в содеянном", - говорится в сообщении.

В отношении одного бизнесмена, не признавшего вину, применено уголовное наказание виде штрафа в размере 49 млн тенге.