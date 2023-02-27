Долю в Национальном онкоцентре Казахстана вернули государству

Фото: company.medelement.com

Долю участия в уставном капитале ТОО "Национальный научный онкологический центр" вернули из частной собственности в республиканскую, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "Юрист "ПАРАГРАФ".

Напомним, в 2021 году 100%-ую долю участия государства в уставном капитале центра отдали в оплату акций НАО "Turar Healthcare".