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  • Долю в Национальном онкоцентре Казахстана вернули государству
company.medelement.com Сегодня, 11:15
230
Сегодня, 11:15
230
Фото: company.medelement.com

Долю в Национальном онкоцентре Казахстана вернули государству

Долю участия в уставном капитале ТОО "Национальный научный онкологический центр" вернули из частной собственности в республиканскую, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "Юрист "ПАРАГРАФ".

Напомним, в 2021 году 100%-ую долю участия государства в уставном капитале центра отдали в оплату акций НАО "Turar Healthcare".

"Принять предложение некоммерческого акционерного общества "Turar Healthcare" о передаче в республиканскую собственность 100 процентов доли участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью "Национальный научный онкологический центр" по договору дарения", - говорится в постановление правительства.

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#медицина #онкологический центр #наука
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:15
230
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