Доллар стал дороже перед выходными в Казахстане
Сегодня, 18:18
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Сегодня, 18:18Сегодня, 18:18
129Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
Курс доллара вновь вырос по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.
Перед выходными американская валюта стала дороже на 1,64 тенге, средневзвешенный курс составил 451,28 тенге.
В обменных пунктах Астаны доллар продают по 453,5 тенге, в Алматы - 453,3 тенге.
Курс евро составил 491,27 тенге, российского рубля - 4,98 тенге, китайского юаня - 62,76 тенге.
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