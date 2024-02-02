  • 2 Февраля, 19:40
  • BAIGENEWS

Доллар стал дороже перед выходными в Казахстане

Сегодня, 18:18
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 18:18
Сегодня, 18:18
129
Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

Курс доллара вновь вырос по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.

Перед выходными американская валюта стала дороже на 1,64 тенге, средневзвешенный курс составил 451,28 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 453,5 тенге, в Алматы - 453,3 тенге.

Курс евро составил 491,27 тенге, российского рубля - 4,98 тенге, китайского юаня - 62,76 тенге.

Самое читаемое

Наверх