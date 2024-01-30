Долги по налогам: Как не переплачивать и не общаться с судоисполнителями

Что нужно предпринимать гражданам, имеющим налоговую задолженность, рассказали в Комитете государственных доходов Минфина РК, передаёт BaigeNews.kz.

При возникновении задолженности физлицу направят уведомление, на исполнение которого даётся 30 рабочих дней. В случае непогашения долга на сумму свыше 1 МРП (3692 тенге в 2024 году), отравят налоговый приказ. Если в течение пяти рабочих дней после его получения задолженность также не погашается, то такой налоговый приказ уходит судебным исполнителям.

"Законодательством предусмотрена возможность добровольного погашения задолженности без применения мер принудительного взыскания до передачи налогового приказа судебным исполнителям", - пояснили в госоргане.

Частные судебные исполнители в рамках Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" вправе применять меры принудительного взыскания - арест банковских счетов и имущества.

При наличии задолженности 40 МРП и более на гражданина также может быть наложен запрет на выезд из РК.

Помимо налоговой задолженности с физлица дополнительно взыскивается оплата услуг судебного исполнителя в размере до 25 процентов от суммы долга.

Поэтому, чтобы избежать дополнительных расходов, Комитет рекомендует своевременно производить уплату налогов.

Проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно в мобильном приложении e-Salyq Azamat.