Доходы Казахстана от нефти упали на 15%

По данным КГД МФ РК, в январе-августе Казахстан заработал на зарубежных поставках нефти 27,9 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это меньше на 14,5% или на 4,7 млрд долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой telegram-канал Data hub.

Если год назад Казахстан за месяц выручал на экспортных поставках нефти в среднем по 4,1 млрд долларов, то теперь – 3,5 млрд долларов. Разница – 600 млн.

Между тем объемы экспортируемой нефти, напротив, выросли. Пусть и всего на 3% - с 46,2 млн тонн до 47,6 млн тонн. То есть отправлять нефти за рубеж мы стали больше, а получать денег назад - меньше.

Объяснение этому лежит на поверхности – снижение мировых цен на нефть. К восьми месяцам 2022 года средняя экспортная цена тонны нефти уменьшилась на 17%, до 586,6 долларов.