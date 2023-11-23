Доходы бюджета в 2024 году увеличатся на 1,5 трлн тенге

Министр национальной экономики Алибек Куантыров, представляя прогноз социально-экономического развития страны на 2024 – 2028 годы в Сенате, сообщил, что доходы бюджета в 2024 году увеличатся на 1,5 триллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что при формировании показателей бюджета, необходимо было обеспечить стабильность и сберечь ресурсы Нацфонда. Эти показатели Миннацэкономики планирует достичь за счёт увеличения налоговой базы и применения бюджетных правил.

"Так, доходы республиканского бюджета в 2024 году, по прогнозам, составят 16,1 триллиона тенге или на уровне 11,9% к ВВП. По сравнению с оценкой текущего года рост составляет 2,7 триллиона тенге. В плановом периоде ожидается их рост к 2026 году до 18,4 триллиона тенге, или на 14,1 процента", - сказал министр.

Он подчеркнул, что прирост ожидается за счёт увеличения темпов развития экономики и улучшения налогового администрирования, а также снижения доли теневой экономики.

"С учётом этого на республиканском уровне обеспеченность собственными доходами вырастет с 62,4% 2022 году до 70,3 процента в 2024 году и далее до 76,3 процента в 2026 году. Объёмы гарантированного и целевого трансфертов в доходной части бюджета определены с учётом положений Бюджетного кодекса по обеспечению сберегательной функции Национального фонда", - сказал Адибек Куанытров.

Министр также сообщил, что из Нацфонда планируют взять в 2024 году 1,6 триллиона тенге. Они пойдут на финансирование социально значимых и стратегически важных инфраструктурных проектов национального масштаба.

При этом восстановление валютных активов Нацфонда министра в 2024 году прогнозируют до 68 миллиардов долларов с дальнейшим ростом до 80,7 – 93,3 миллиарда долларов в 2025-2026 годах.