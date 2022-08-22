Доходы авиакомпаний Казахстана выросли на 27 процентов за год - статистика

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Доходы авиакомпаний по итогам января–июля этого года составили 276,8 миллиарда тенге против 189,2 миллиарда годом ранее сообщает Baigenews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Основная часть доходов — 270,6 миллиарда тенге — была получена за счёт перевозки пассажиров во всех направлениях. Ещё 6,2 миллиарда тенге пришлось на перевозку груза и багажа. Доходы от сдачи в аренду транспортных средств с экипажем составили трёх миллиардов тенге.

Численность перевезённых авиатранспортом за январь–июль 2022 года пассажиров составила 5,8 миллиона человек — на 12,8% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Только в июле текущего года перевезли 1,2 миллиона человек — на 7,3% больше, чем в июне, и в 2,2 раза больше, чем в январе текущего года.

Большая часть пассажироперевозок пришлась на Алматы: четыре миллиона пассажиров, плюс 8,8% за год.

Пассажирооборот за семь месяцев этого года составил 10,2 миллиарда пассажирокилометров, увеличившись на 29 процентов за год.

Груза и багажа воздушным транспортом перевезли 12,7 тысячи тонн — на 36,1% меньше, чем годом ранее. В июле текущего года авиаперевозки груза и багажа составили 2,4 тысячи тонн, увеличившись на 8,8% по сравнению с июнем.

Грузооборот составил 28,5 миллиона тоннокилометров — на 37,4% меньше, чем годом ранее.

В Казахстане приобретут более 50 новых самолетов, сообщает Хабар24. 14 из их появятся в парке воздушных судов отечественных авиакомпаний уже к концу года. Остальные планируют приобрести до 2025 года. Помимо этого, в РК реформируют систему безопасности полетов.

По итогам июля 2022 года цены на услуги авиакомпаний для пассажиров выросли на заметные 26,6% за год.

Наибольшее удорожание услуг было отмечено в Туркестанской (на 56,8%), Жамбылской (на 46,7%) и Восточно-Казахстанской (на 44,5%) областях. В Северо-Казахстанской области цены остались без изменений. Ещё в трёх регионах услуги подешевели: в Акмолинской области — на 8,7%, в Кызылординской — на 8,8%, в Павлодарской — на 17,7%.