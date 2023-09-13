Дочь короля Норвегии выйдет замуж за шамана

51-летняя старшая дочь короля Норвегии Харальда V принцесса Марта Луиза и её жених, афроамериканец Дюрек Верретт объявили дату свадьбы, передаёт BaigeNews.kz.

Связать себя узами брака пара планирует 31 августа 2024 года. Церемония пройдёт в норвежской деревне Гейрангер.

"Мы с Дюреком Верреттом рады сообщить, что наша свадьба состоится в историческом отеле Юнион в Гейрангере. Гейрангер известен своим захватывающим фьордом и драматическими горами. Гейрангерфьорд входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО и представляет богатую культуру и природную красоту Норвегии. Гейрангер — идеальное место, чтобы принять нашу любовь", - написала принцесса в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Märtha Louise (@iam_marthalouise)

Родители принцессы уже поздравили её с этим важным событием.

Известно, что жениху 47 лет. Он называет себя "потомственным шаманом из династии целителей и предсказателей". Среди его клиентов Гвинет Пэлтроу, Антонио Бандерас и другие.

Марта Луиза уже была замужем. От писателя Ари Бена у неё трое дочерей. Пара развелась в 2017 году. Это стало первым подобным событием в истории современной королевской семьи Норвегии.

В декабре 2019 года бывший супруг принцессы покончил с собой.