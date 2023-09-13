Дочь короля Норвегии выйдет замуж за шамана
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51-летняя старшая дочь короля Норвегии Харальда V принцесса Марта Луиза и её жених, афроамериканец Дюрек Верретт объявили дату свадьбы, передаёт BaigeNews.kz.
Связать себя узами брака пара планирует 31 августа 2024 года. Церемония пройдёт в норвежской деревне Гейрангер.
"Мы с Дюреком Верреттом рады сообщить, что наша свадьба состоится в историческом отеле Юнион в Гейрангере. Гейрангер известен своим захватывающим фьордом и драматическими горами. Гейрангерфьорд входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО и представляет богатую культуру и природную красоту Норвегии. Гейрангер — идеальное место, чтобы принять нашу любовь", - написала принцесса в Instagram.
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Родители принцессы уже поздравили её с этим важным событием.
Известно, что жениху 47 лет. Он называет себя "потомственным шаманом из династии целителей и предсказателей". Среди его клиентов Гвинет Пэлтроу, Антонио Бандерас и другие.
Марта Луиза уже была замужем. От писателя Ари Бена у неё трое дочерей. Пара развелась в 2017 году. Это стало первым подобным событием в истории современной королевской семьи Норвегии.
В декабре 2019 года бывший супруг принцессы покончил с собой.
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