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"Добывают нефть, но не построили ни одного НПЗ" — депутаты о крупных инвесторах в Казахстане
Депутат от партии "Ак жол" в мажилисе Азат Перуашеы в своём депутатском запросе в ходе пленарного заседания заявил о том, что инвесторы, вывозящие казахстанские нефть и газ за рубеж, не построили в стране ни одного нефтеперерабатывающего завода. Партийцы обвинили Мининдустрии в бездействии развития нефтегазового машиностроения, передаёт BaigeNews.kz.
"К сожалению, за три десятилетия ни один иностранный инвестор, вывозящий казахстанские нефть и газ, до сегодняшнего дня не построил в республике ни одного нефтеперерабатывающего завода, не привлёк ни одного мирового производителя для создания собственного производства с казахстанским бизнесом по производству техники, которое сами инвесторы завозят для добычи наших природных богатств", - сообщил Азат Перуашев, зачитывая запрос на имя первого вице-премьера Романа Скляра.
Он сообщил, что по данным Союза машиностроителей, недропользователи ежегодно тратят на импорт нефтегазового оборудования до двух миллиардов долларов США, или почти одного триллиона тенге, импортируя продукцию почти на восемь триллионов тенге в год.
"Хотя многое из этого могло бы производиться отечественными заводами. Это и рабочие места, и налоги, и технологическое развитие экономики. Демократическая партия "Ак жол" уверена, что вклад сырьевых гигантов должен не ограничиваться налогами, а выражаться в изменении структуры экономики, содействии обрабатывающим производствам, передаче казахстанским партнёрам технологий на используемое оборудование и так далее. Правда, Минэнергетики при обсуждении наших поправок в Кодекс о недрах, напротив, считает, что вклад инвесторов, распродающих природные богатства Казахстана, должен ограничиться налогами; а норма Конституции о принадлежности недр народу, по их мнению, ничего не меняет. Но налоги платит каждый предприниматель, от магазинчика или СТО, даже если они принадлежат ему самому. А тут речь об эксплуатации крупнейших месторождений, принадлежащих народу", - сказал депутат.
По его словам, три года назад, под давлением бизнес-сообщества и правительства ведущие нефтегазовые консорциумы создали Международный центр развития нефтегазового машиностроения. В планах правительства, заявленных на официальном сайте, говорилось, что благодаря центру в Казахстане создадут как минимум 10 новых крупных производств по выпуску нефтегазового оборудования.
"Однако вся работа центра свелась к сбору данных, фиксации ситуации и составлению планов", - добавил Перуашев.
По мнению депутата, самым важным стало то, что работа Центра за три года никак не повлияла на увеличение контрактов иностранных инвесторов с казахстанскими компаниями.
"Учитывая предыдущие запросы фракции "Ак жол", а также опираясь на норму о принадлежности земли и недр Казахстана народу Республики, предлагаем: сообщить о причинах неэффективной деятельности Международного центра нефтегазового машиностроения и невыполнения заявлявшихся при его создании задач. А также обязать руководство центра и его учредителей в лице крупнейших нефтегазовых компаний строго следовать поставленным задачам. Рассмотреть вопрос о нецелесообразности продления соглашений о разделе продукции с указанными нефтегазовыми консорциумами, как не соответствующих Конституции Казахстана и не отвечающих нашим национальным интересам", - заключил депутат.
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